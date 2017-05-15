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Времени до отправки все меньше, а значит дорога каждая минута: на срочную службу этой весной отправят практически 10 тысяч человек

15.05.2017 - 19:31

Новости Беларуси. Около тысячи новобранцев пополнили сегодня ряды белорусской армии. Всего же – на срочную службу в этот раз отправят практически 10 тысяч ребят.

Еще тысяча – будет проходить её в резерве.

Сегодня юные бойцы принимали напутственные слова от старшего поколения. Вместе с будущими защитниками Отечества этот важный день разделили родные и близкие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одежда не по уставу и разговорчики в строю. Совсем скоро они расстанутся с «гражданкой», но пока будущих бойцов выдает разве что армейский ежик.  Первый урок – строевой шаг. Пока не гладко, но в армии обещают научить.

А пока родные и друзья ищут «своих» в толпе, представители совсем уж юного поколения – охотно делятся, почему вдруг завернули в сторону плаца.

Попасть в ряды элитных войск мечтали и эти ребята. На Буйничском поле сегодня те, для кого фраза «За ВДВ» скоро станет очень близкой. Кто-то уже готовится к первому прыжку с парашютом.     

Повестку из военкомата этой весной получили около пятидесяти тысяч ребят.

Почти половине дали отсрочку. В основном для продолжения образования. Всего же на срочную службу отправят около 10 тысяч человек. Еще тысяча – пройдет ее в резерве. Продлится призыв чуть более двух недель.

Юрий Кузьмин, заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Сегодня первый день отправки. Планируется отправить со всех областных сборных пунктов до тысячи человек. Кроме того, в этот период планируется отправить с Минского городского пункта до 300 человек.

Торжественная часть – позади. Времени  до отправки остается все меньше, а значит дорога каждая минута. Прямо с плаца новобранцы разъедутся по воинским частям. Армейские будни для этих ребят начнутся уже сегодня.

Уже 10 июня призывники произнесут слова Военной присяги, а значит станут настоящими защитниками.

Времени до отправки все меньше, а значит дорога каждая минута: на срочную службу этой весной отправят практически 10 тысяч ребят

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