﻿ Мальчик, пострадавший при обрушении кровли в Могилеве, умер в больнице | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Мальчик, пострадавший при обрушении кровли в Могилеве, умер в больнице

13.11.2017 - 18:40

Новости Беларуси. 13 ноября констатирована смерть второго мальчика, который получил травмы во время обрушения кровли на объекте в Могилеве.

По информации официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк, 9-летнего ребенка доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Был поставлен диагноз тяжелая сочетанная травма. За жизнь ребенка боролись медики.

Следствием будет дана правовая оценка произошедшему с учетом новых обстоятельств.

Напомним, инцидент произошел первого ноября. На детей упала кровля в недостроенном здании. Двое детей оказались под завалами – один ребенок скончался на месте происшествия.

Было возбуждено два уголовных дела по статьям: причинение смерти по неосторожности и служебная халатность.

В Могилеве задержан владелец здания, на территории которого погиб мальчик – комментарий СК

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СК возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц по факту смерти ребенка в Могилеве
Изображение взято из открытых источников
Суд Витебска отменил приговор женщине по делу о домашних родах
В Могилеве задержан владелец здания, на территории которого погиб мальчик – комментарий СК
В Могилеве задержан владелец здания, на территории которого погиб мальчик – комментарий СК
Фото: СК
Шестилетняя девочка утонула в пруду во дворе дома в Полоцком районе
Пострадавшего при обрушении кровли в Могилеве мальчика прооперировали
Пострадавшего при обрушении кровли в Могилеве мальчика прооперировали
«Прогнозы по сохранению жизни пока делать невозможно» – врач о состоянии мальчика, пострадавшего при обрушении здания в Могилеве
«Прогнозы по сохранению жизни пока делать невозможно»: врач о состоянии мальчика, пострадавшего при обрушении здания в Могилеве
В Могилеве плита обрушилась на детей: один погиб, за жизнь второго борются врачи
В Могилеве плита обрушилась на детей: один погиб, за жизнь второго борются врачи
Фото: СК
По факту гибели ребенка на недостроенном объекте в Могилеве возбуждено уголовное дело
Все новости по теме Гибель детей
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru