Мальчик, пострадавший при обрушении кровли в Могилеве, умер в больнице

Новости Беларуси. 13 ноября констатирована смерть второго мальчика, который получил травмы во время обрушения кровли на объекте в Могилеве.

По информации официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк, 9-летнего ребенка доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Был поставлен диагноз тяжелая сочетанная травма. За жизнь ребенка боролись медики.

Следствием будет дана правовая оценка произошедшему с учетом новых обстоятельств.

Напомним, инцидент произошел первого ноября. На детей упала кровля в недостроенном здании. Двое детей оказались под завалами – один ребенок скончался на месте происшествия.

Было возбуждено два уголовных дела по статьям: причинение смерти по неосторожности и служебная халатность.