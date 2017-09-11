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Вынесен приговор мужчине, который до смерти избил 4-летнюю девочку

11.09.2017 - 22:46

Новости Беларуси. 20 с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Могилевский областной суд вынес приговор мужчине, который

до смерти избил 4-летнюю девочку.

27-летний житель деревни Амховая-1 также должен будет выплатить матери ребенка моральную компенсацию – 10 тысяч рублей.

Напомним, трагедия в деревне Амховая-1 произошла весной этого года. Ребенок с тяжелыми травмами попал в реанимацию. «Закрытая черепно-мозговая травма с отеком головного мозга, переломы и многочисленные гематомы по всему телу», за жизнь малышки врачи боролись больше недели. Спасти девочку не удалось.

В день, когда произошла трагедия, мамы дома не было. Оставшись с четырехлетним ребенком дома наедине,

мужчина решил заняться ее воспитанием.

Свой авторитет и силу демонстрировал кулаками. Когда увидел, что девочка больше не сопротивляется, ушел, а придя под утро вызвал скорую (подробности жуткой истории).

трагедия в деревне Амховая-1 произошла весной этого года

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