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Выставка в окнах, которую может посмотреть любой прохожий. В Могилёве открылась уникальная экспозиция

24.01.2018 - 13:32

Новости Беларуси. В Могилевских «Арт-окнах» – новая экспозиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На обозрение горожан выставлены работы, написанные обычным углем. «Арт-окно» – это проект могилевской городской библиотеки, выставка в окнах, которую может посмотреть любой прохожий. Сейчас на ней представлены графические работы могилевской художницы Татьяны Чернявской. Вместо карандашей и красок мастер использует уголь из печки, а простым лаком для волос фиксирует изображение.

Татьяна Чернявская, художник:
Уголь мне больше по душе, потому что это очень пластичный материал, он дает и скорость в работе, и контрастность.

Ирина Пунченко, житель Могилева:
Меня удивило, что такие натюрморты и такие картины с цветами можно нарисовать углем. И больше всего мне и понравились вот эти картины, такая красота.

Надежда Земцова, житель Могилева:
Идея очень хорошая. Я вот часто здесь хожу, и мне очень нравится. Картины очень красивые и поэтому можно даже иной раз не ходить на выставки.

Дополнением к выставке черно-белой графики стали деревянные статуэтки. Это творения резчиков по дереву одного из профтехколледжей. Экспозиция продлится до начала февраля, а затем здесь выставят работы из бересты.

Выставка в окнах, которую может посмотреть любой прохожий. В Могилёве открылась уникальная экспозиция

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