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«Яновка вперед, никто нас не возьмёт!» В Краснопольском районе открылся центр подготовки юных хоккеистов

27.01.2018 - 23:59

Новости Беларуси. Центр подготовки юных хоккеистов появился в Краснопольском районе. Школа в агрогородке Яновка получила финансовую поддержку по линии ПРООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За средства гранта удалось построить новую хоккейную коробку, приобрести для школьников форму и спортивный инвентарь. Дождавшись морозной погоды, здесь организовали настоящий хоккейный фестиваль с сельским колоритом.

Девятиклассник Кирилл на правах капитана настраивает партнеров на серьезный ледовый бой. Ставки высоки – как-никак, на кону честь района. Впервые играют на глазах своих одноклассников и родителей против серьезных соперников из соседних райцентров.

Болельщики:
«Яновка» вперед, никто нас не возьмет!

Матч «Яновки» и чаусского «Метеора» – гвоздь турнира. Клюшки трещат, и мороз не берет. Жарко не только на ледовой площадке, но и за ее пределами.

Юрий Прокопенко, СТВ:
«Я-нов-ка…» Невзирая на хозяйский статус, хоккеисты «Яновки» безоговорочной поддержки не имеют. Местные болельщики гостеприимные – скандируют не только название своей команды, но и чужой. Вот такая дружелюбная атмосфера вокруг площадки.

Этот турнир из разряда «Зимней классики» – хоккей под открытым небом. Правила игры упрощенные: никаких тебе пробросов, офсайдов и даже удалений. Хотя удалять есть за что – площадка вдвое меньше стандартной подразумевает много борьбы. В первом матче Чаусы победили.

Максим Иванищев, игрок хоккейной команды «Метеор» (Чаусы):
Победили мы за счет командной игры. Мы больше пасовались, а они по одиночке почти ездили.

Кирилл Федосенко, игрок хоккейной команды «Восток» (Костюковичи):
Для меня игра сложилась неплохо. Я использовал силовые приемы и забросил шайбу.

Константин Юрасев, игрок хоккейной сборной Черикова:
Отличная площадка. Очень хороший лед. Чуть-чуть бы длиннее ее, и вообще было бы шикарно. Можно было бы НХЛовские матчи проводить.

«Яновка – хоккейная столица Краснопольщины». Так называется местная инициатива, получившая грант по программе развития ООН и финансовую поддержку из районного бюджета. За эти средства не только построили новую хоккейную площадку, но и купили амуницию и спортинвентарь – шайбы, клюшки и коньки. И если раньше команда агрогородка ездила на турниры к соседям, а тренировалась на озере, то теперь здесь забурлит хоккейная жизнь.

Сергей Сыранков, начальник отдела образования, спорта и туризма Краснопольского райисполкома:
Мы надеемся, что благодаря реализации этой инициативы Яновка станет базовым учреждением образования у нас в Краснопольском районе. По развитию хоккея и в Краснополье, и в ближайших регионах.

Уже этой зимой в Яновке пройдут районные соревнования «Золотая шайба». Школьная команда агрогородка как всегда фаворит. А вот в первом турнире на своем льду хозяева оказались слишком гостеприимными. Два поражения – прямой намек: тренироваться нужно вдвое лучше.

«Яновка вперед, никто нас не возьмёт!» В Краснопольском районе открылся центр подготовки юных хоккеистов

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