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Зарплата в 1200 рублей, надбавка за отказ от курения и медали: секреты работы с кадрами в Белыничском районе

11.01.2018 - 03:02

Новости Беларуси. В Белыничском районе умеют правильно и креативно работать с кадрами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Даже медаль придумали – «Заслуженный работник СПК «Колхоз «Родина». Ее получают за 15 лет безупречной работы в хозяйстве. Техник Александр Михайлов один первых, кто удостоен почетного звания.

Александр Михайлов, техник СПК «Колхоз «Родина»:
Мы, все работники, видим отношение нашего руководства. Мы, конечно, не можем работать хуже. Зарплата довольно высокая. Моя зарплата составляет более 1200 рублей.

В придачу к званию Александр Иванович теперь пожизненно будет получать по 115 рублей в месяц. Плюс ряд льгот, таких как бесплатная обработка приусадебного участка или получение зерна.

Юрий Прокопенко, СТВ:
Еще один способ зарабатывать больше – отказаться от сигареты. Некурящим полагается 10 % надбавка к зарплате. Это прописано в коллективном договоре. Сделка взаимовыгодная: хозяйство таким образом увеличивает производительность труда, а работники берегут здоровье и пополняют личный бюджет.

Места для курения теперь в основном пустуют. Мода на сигареты, по крайней мере здесь, уже в прошлом. На различные бонусы, доплаты и начисления только в минувшем году хозяйство потратило порядка 160 тысяч рублей. Но руководство уверено, что эти инвестиции работают.

Александр Лапотентов, председатель СПК «Колхоз «Родина»:
На сегодня более 80 % выпускников наших школ работает в нашем хозяйстве – это о многом говорит. Когда человек, заканчивая школу, знает, куда возвращается.

Когда-то, вспоминает Александр Лапотентов, он ездил учиться в передовые хозяйства в западные области страны. Теперь уже в «Родину» приезжают перенимать ценный опыт.

Зарплата в 1200 рублей, надбавка за отказ от курения и медали: секреты работы с кадрами в Белыничском районе

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