«Золотая коллекция белорусской песни» в Бобруйске: билеты уже в продаже

Новости Беларуси. «Золотая коллекция белорусской песни» теперь и на телеэкране. Сразу после новостей в вечернем эфире СТВ телеверсия концерта, который с аншлагом прошел в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грандиозный проект телекомпании СТВ, а точнее, почти 3-часовое шоу

на родном языке в одном из самых современных концертных залов страны стало настоящим культурным событием.

Ядвига Поплавская, Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, «Верасы» – десятки хорошо известных и любимых белорусских хитов в Гомеле впервые прозвучали в новой, порой абсолютно неожиданной, интерпретации.

Тем временем большой гастрольный тур продолжается.