новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Золотая коллекция белорусской песни» в Бобруйске: билеты уже в продаже

27.05.2017 - 20:15

Новости Беларуси. «Золотая коллекция белорусской песни» теперь и на телеэкране. Сразу после новостей в вечернем эфире СТВ телеверсия концерта, который с аншлагом прошел в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грандиозный проект телекомпании СТВ, а точнее, почти 3-часовое шоу

на родном языке в одном из самых современных концертных залов страны стало настоящим культурным событием.

Ядвига Поплавская, Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Александр Солодуха, «Верасы» – десятки хорошо известных и любимых белорусских хитов в Гомеле впервые прозвучали в новой, порой абсолютно неожиданной, интерпретации.

Тем временем большой гастрольный тур продолжается.

Следующее шоу телеканала СТВ состоится 7 июня в Бобруйске. Билеты уже в продаже.

«Золотая коллекция белорусской песни» в Бобруйске: билеты уже в продаже

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Беларуская мова меладычна загучала на Гомельскай зямлі. «Залатая калекцыя беларускай песні» працягвае свой тур па краіне
Беларуская мова меладычна загучала на Гомельскай зямлі. «Залатая калекцыя беларускай песні» працягвае свой тур па краіне
«Дзякуй, наш любімы канал»: як прайшоў канцэрт «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Гомелі
«Дзякуй, наш любімы канал»: як прайшоў канцэрт «Залатой калекцыі беларускай песні» ў Гомелі
«Золотая коллекция белорусской песни»: очередной концерт проекта СТВ прошел в Гомеле
«Золотая коллекция белорусской песни»: очередной концерт проекта СТВ прошел в Гомеле
30 хитов, 50 кВт звука, ультрасовременный свет: «Золотая коллекция белорусской песни» 18 мая в Гомеле
30 хитов, 50 кВт звука, ультрасовременный свет: «Золотая коллекция белорусской песни» 18 мая в Гомеле
Это самый современный зал: Гомель готовится к шоу «Золотой коллекции белорусской песни»
Это самый современный зал: Гомель готовится к шоу «Золотой коллекции белорусской песни»
«Золотая коллекция белорусской песни»: телеверсия концерта в Солигорске – в 20.25 в эфире СТВ
«Золотая коллекция белорусской песни»: телеверсия концерта в Солигорске – в 20.25 в эфире СТВ
Билеты на концерт «Золотой коллекции белорусской песни» в Бобруйске поступят в продажу 28 апреля
Билеты на концерт «Золотой коллекции белорусской песни» в Бобруйске поступят в продажу 28 апреля
Золотая коллекция белорусской эстрады
«Гэтыя песні будуць мець магчымасць зноў стаць папулярнымі». «Золотая коллекция белорусской эстрады» зашагала по стране
Все новости по теме Золотая коллекция белорусской эстрады
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru