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Александр Лукашенко и Игорь Додон засеяли поле кукурузы под Кишиневом

19.04.2018 - 13:41

Новости Беларуси. Президент Беларуси находится в Кишиневе с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко часто работает на тракторе, молдавский же президент окончил аграрный университет, да и вырос в деревне. Так что с задачей в поле главы государств справились легко.

Игорь Додон, кстати, пригласил Александра Лукашенко в конце сезона в родное село, чтобы вместе собрать виноград и приготовить вино. Ранее лидеры двух стран посетили институт растениеводства и выставку современной белорусской сельхозтехники, где стороны, собственно, и обсудили развитие сотрудничества в аграрной сфере. Наши ученые уже работают в рамках совместной программы по созданию гибридов кукурузы.

Александр Лукашенко и Игорь Додон засеяли поле кукурузы под Кишиневом

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