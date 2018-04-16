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Президент Беларуси совершит официальный визит в Молдову 18-19 апреля. Какие мероприятия запланированы?

16.04.2018 - 14:37

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 18-19 апреля совершит официальный визит в Молдову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Кишиневе у нашего Президента запланированы переговоры с молдавским лидером Игорем Додоном.

Встречи пройдут в формате один на один и в расширенном составе. Главы государств обсудят все аспекты межгосударственных отношений.

Еще одна тема – взаимодействие в интеграционных форматах, в том числе на площадках ЕАЭС и СНГ. Александр Лукашенко и Игорь Додон посетят институт растениеводства, где примут участие в церемонии «День поля», посвященной началу посевной кампании.

Программа визита включает также переговоры с премьер-министром Молдовы – Павлом Филипом. Ожидается, что на этой встрече акцент будет сделан на экономику. В повестке тем – сельское хозяйство, производственная кооперация, инфраструктурные проекты. Отдельное внимание – деятельности совместных предприятий, в том числе созданию новых.

По итогам встречи ожидается подписание ряда международных документов. В эти же дни в Кишиневе пройдет белорусско-молдавский форум делового и межрегионального сотрудничества. Площадка соберет не только представителей бизнеса, но и руководителей городов и районов двух стран.

Президент Беларуси совершит официальный визит в Молдову 18-19 апреля. Какие мероприятия запланированы?

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