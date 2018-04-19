Беларусь и Молдова подписали пакет документов о сотрудничестве. Подробности визита Александра Лукашенко в Кишинёв

Новости Беларуси. Беларусь и Молдова должны активнее развивать совместные предприятия и создавать новые производства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое мнение высказал Александр Лукашенко на встрече в расширенном формате с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом.

В качестве примера успешного сотрудничества глава государства привел взаимодействие белорусских ученых с институтом растениеводства «Порумбень», который он посетил сегодня, 19 апреля, с Игорем Додоном. Ученые не просто выстроили надежные отношения и активно развивают их – они всегда нацелены на новые проекты. Одно из актуальных для Беларуси и Молдовы направлений – сборка лифтов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо искать новые направления, заключать новые контракты и производить.

Дальше – экспорт. Ну, произвели мы – МТЗ и прочее. Две тысячи лифтов, по данным вашего правительства, надо менять. Лифты делают в Минске. Вышли на космический уровень с этими лифтами. Почему мы не можем здесь создать? Можем.

Надо автобусы? Давайте на базе троллейбусов делать и прочее. Вместе, как вы сказали. Давайте будем вместе производить автобусы и так далее. Что это дает? Во-первых, вы с друзьями делаете новый уровень экономики. Мы за это деньги с вас не берем. Мы готовы, кроме всего прочего... И это главное, не СП главное, не товары – людей научить.

По итогам переговоров в Доме правительства подписали документы, призванные развивать отношения в различных сферах. В том числе, меморандум о сотрудничестве в области энергоэффективности, возобновляемой энергии и альтернативных видов топлива. Есть ряд соглашений между министерствами, а правительство Беларуси и молдавский коммерческий банк заключили договор об условиях выдачи кредитов для приобретения наших товаров.

Совместные планы в растениеводстве более детально обсуждали 19 апреля в первой половине дня во время встречи двух Президентов. Александр Лукашенко и Игорь Додон на тракторах засеяли кукурузное поле.

Александр Лукашенко и Игорь Додон засеяли поле кукурузы под Кишинёвом: видеофакт