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Беларусь может стать ориентиром для Молдовы – председатель Комиссии по СМИ и коммуникациям Молдовы

18.04.2018 - 14:00

Новости Беларуси. Беларусь входит в первую десятку стран-партнеров Молдовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объем экономического сотрудничества здесь готовы расширять.

Об этом в преддверии встречи с Александром Лукашенко заявил президент этой страны Игорь Додон.

Планируется создание совместных предприятий. Речь идет о производстве автобусов, троллейбусов, тракторов и о выходе с ними на рынки Европейского союза. Дело в том, что произведенная в Молдове продукция попадает в ЕС без пошлин.

Товарооборот между странами по итогам 2017 года немного сократился, но при этом наш экспорт вырос. Интерес прежде всего к поставкам нефтепродуктов, сахара, тракторов и другой техники, а также лесоматериалов. В Беларуси хорошо знают молдавские вина, коньяки, соки, овощи и фрукты. Но не только торговля сегодня во главе угла.

Елена Пахомова, председатель Комиссии по СМИ Совета гражданского общества при президенте Молдовы:
В Беларусь ездят многие в последнее время. И кроме как уважение и ориентир – вы можете вполне стать ориентиром для Республики Молдова.

Как ожидается, в ходе официальных переговоров стороны затронут тему сотрудничества на международной арене. Уже в мае Молдова рассчитывает получить статус наблюдателя при ЕАЭС. Ожидается, что решение о статусе страны будет принято на ближайшем заседании глав государств интеграционного сообщества.

Беларусь может стать ориентиром для Молдовы – председатель Комиссии по СМИ и коммуникациям Молдовы

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