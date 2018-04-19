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Белорусскую технику продемонстрировали на деловом форуме в Молдове

19.04.2018 - 15:15

Новости Беларуси. Параллельно с визитом Александра Лукашенко в Кишиневе проходит белорусско-молдавский деловой форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в нем принимают не только представители бизнес-кругов, но и руководство городов и районов двух стран.

Уже сейчас в Молдове продуктивно работают представительства наших предприятий – всего их более 60. И это помимо того, что в стране созданы три сборочных производства: с конвейеров здесь сходят некоторые модели наших тракторов и троллейбусы. Прорабатывается вопрос о сборке в Кишиневе автобусов МАЗ.

Сегодня, 19 апреля, участникам форума в том числе продемонстрировали выставку белорусской техники.

Владимир Улахович, председатель БелТПП:
Ниши есть всегда – и самые широкие. Переработка продуктов питания – то, что сегодня очень актуально. Можно использовать наше совместное сотрудничество. Кстати, это продвижение общей продукции с совместной добавленной стоимостью на рынки Европейского союза в рамках соглашения об ассоциации Республики Молдова с ЕС и на рынок Евразийского экономического союза.

Новые договоренности внесут вклад в экономические показатели двустороннего сотрудничества. По итогам 2017 года товарооборот между странами составил свыше 220 миллионов долларов.

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