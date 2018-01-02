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Конституционный суд Молдовы временно отстранил от должности президента Игоря Додона

02.01.2018 - 19:29

Новости Молдовы. Президент Молдовы Игорь Додон временно отстранен от занимаемой должности.

Об этом сообщают информагентства. Игорь Додон дважды отказался подписать указ о назначении новых министров и вице-премьеров в правительстве под руководством Павла Филипа.

Вместо президента полномочия по назначению новых членов правительства подпишет премьер-министр или спикер парламента Молдовы. Это решение было принято Конституционным судом страны.

Напомним, что это второй раз, когда президента Молдовы отстраняют от должности. В прошлый раз это произошло из-за отказа подписать указ о назначении министра обороны. Президентские полномочия были переданы спикеру парламента.

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