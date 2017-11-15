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В Молодове на одного трудоустроенного гражданина приходится один пенсионер

15.11.2017 - 19:55

Новости Молдовы. Острая нехватка квалифицированных рабочих отмечена в Молдове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодежь на производства идти не торопится, в результате на некоторых предприятиях вместо 400 человек в штате не более 100. Руководству приходится прибегать к крайним мерам: принимать на службу людей без необходимых навыков и обучать их на месте.

И это при высоком уровне безработицы в стране 6-8 %.

Отсюда вытекает и другая проблема: сейчас на одного трудоустроенного гражданина Молдовы приходится один пенсионер, когда нормой считается соотношение 4 к 1.

В Молодове на одного трудоустроенного гражданина приходится один пенсионер

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