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99-летнюю женщину арестовали и посадили в тюрьму по ее просьбе

01.03.2017 - 18:09

Новости Нидерландов. Помните фильм «Пока не сыграл в ящик» с Джеком Николсоном и Морганом Фриманом? Главные герои картины очень пожилые мужчины, которые решили сделать перед смертью все то, чего не успели раньше. Оказывается, такие персонажи встречаются не только в кино.

Пожилая женщина сумела вычеркнуть из своего «списка дел» весьма необычный пункт.

Она уговорила полицейских из местного участка арестовать ее и посадить на некоторое время в тюремную камеру.

99-летней Энни из Нидерландов всегда было интересно, каково быть заключенной в тюрьму. И ее желание наконец-то сбылось после того, как полиция городка Неймеген-Зюйд предоставила ей возможность получить такой опыт.

Изображение: Facebook

Один из полицейских этого участка выложил на своей страничке Facebook фотографию счастливой Энни. Бабушка сидела в наручниках, смеялась и махала из камеры.

Подпись к фотографии поясняет, что Энни почти 100 лет, и она всегда хотела испытать тюремную камеру изнутри.

Энни рассказала полицейским, что в ее списке еще много позиций, и она обязательно воплотит их в жизнь.

Фото: Politie Nijmegen-Zuid

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