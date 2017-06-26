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Первый летающий автомобиль выпустят осенью в Нидерландах

26.06.2017 - 15:38

Новости Нидерландов. В Нидерландах этой осенью планируется запуск производства первого автомобиля, который умеет летать. Транспортное средство может перемещаться как по воздуху, так и по земле.

Двухместный автомобиль будет оборудован тремя колесами – два сзади и одно спереди, сверху будет винт, который сможет складываться. На дороге летающая машина сможет развить до 160 километров в час, а в воздухе – до 500. Продолжительность беспрерывного полета может составить около четырех часов и более тысячи километров.

Фото: pal-v.com

Вес самолета-машины составит около 660 кг. Стоимость транспортного средства в люксовой комплектации составляет около 499 тысяч евро. Вскоре после выпуска данной модели производитель планирует пустить в продажу более бюджетную комплектацию за 300 тысяч евро.

Фото: pal-v.com

Для управления транспортным средством потребуется не только водительская лицензия, но и удостоверение пилота.

Фото: pal-v.com

Недавно во Франции был представлен самый большой пассажирский самолет в мире – здесь подробнее.

Фото: pal-v.com

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