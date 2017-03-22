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В музее Амстердама выставлены полотна Ван Гога, похищенные 15 лет назад

22.03.2017 - 10:36

Новости Нидерландов. В столицу Нидерландов вернулись две украденные картины Ван Гога. Полотна были похищены 15 лет назад из музея художника.

В 2004 году злоумышленников арестовали, однако найти произведения искусства полиции не удалось. Спустя 12 лет правоохранители Италии в ходе спецоперации в Неаполе случайно наткнулись на пропавшие шедевры.

Их подлинность проверил назначенный итальянской прокуратурой эксперт. Специалисты музея в Амстердаме сообщили, что повреждения на полотнах незначительны. До середины мая «Вид на море у Схевенингена» и «Паства выходит из реформистской церкви в Ньюнене» будут выставлены для публики. После чего отправятся на реставрацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В музее Амстердама выставлены полотна Ван Гога, похищенные 15 лет назад
В Амстердаме выставлены полотна Ван Гога, похищенные 15 лет назад
Фото. В Амстердаме выставлены полотна Ван Гога, похищенные 15 лет назад

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