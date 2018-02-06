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Свыше 30 человек погибли в Нигерии от лихорадки Ласса

06.02.2018 - 11:54

Новости Нигерии. Жизни свыше 30 человек унесла лихорадка Ласса в Нигерии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Число инфицированных в стране стремительно растет.

К сегодняшнему дню зафиксировано 105 случаев заболевания, из них 77 заразились уже в 2018 году. При этом среди подхвативших инфекцию есть и врачи.

Лихорадка Ласса – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением группы органов и тканей, которое передается воздушно-капельным, контактным путем, а также через кровь. Лечению оно поддается крайне тяжело, высок процент летальных исходов.

Свыше 30 человек погибли в Нигерии от лихорадки Ласса

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