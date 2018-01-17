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Норвегия планирует закрыть все фермы по производству меха

17.01.2018 - 15:35

Новости Норвегии. Начиная с 2025 года, власти Норвегии намерены закрыть все фермы по производству меха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Данное решение было согласовано участниками новой трехпартийной коалиции во время переговоров об условиях их совместной работы.

Согласно достигнутой путем длительных дискуссий договоренности, в стране будут ликвидированы все предприятия по выращиванию лисиц и норок.

Стоит отметить, Норвегия – один из самых крупных поставщиков натурального меха в мире. Каждый год здесь выращивают и убивают около миллиона обладателей ценной шубки.

Норвегия планирует закрыть все фермы по производству меха

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