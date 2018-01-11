ОИ-2018. Выступит ли Бьорндален на соревновании?

Новости Норвегии. Биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален не прошел отбор на предстоящие Олимпийские игры.

10 января в индивидуальной гонке восьмикратный олимпийский чемпион занял 42 место. Это не позволило спортсмену попасть в гонку с массовым стартом. Легендарный биатлонист не смог выполнить критерии отбора в сборную.

По правилам спортсмену нужно попасть в топ-6 хотя бы на одной из личных гонок на этапах Кубка мира или дважды оказаться в топ-12.

«До последнего буду надеяться». Дарья Домрачева о Бьорндалене на ОИ-2018 (читать здесь).

Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen

Лучшие же результаты Бьорндалена в нынешнем сезоне такие: 18 место в индивидуальной гонке и такая же позиция в гонке преследования в Эстерсунде.

Состав сборной Норвегии будет сформирован 15 января.

В середине декабря Бьорндален прокомментировал решение МОК по сборной России на ОИ-2018.