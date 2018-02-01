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Сторонники «Исламского государства» могут организовать серию терактов в Норвегии

01.02.2018 - 09:59

Новости Беларуси. Такую информацию предоставила служба безопасности королевства. Для атаки экстремисты могут выбрать как огнестрельное оружие, так и самодельные взрывные устройства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не исключен и вариант нападения с использованием транспортного средства.

Сообщается, что в настоящее время более 100 человек, проживавших на территории скандинавского королевства, были завербованы различными террористическими группировками. Часть из них погибла во время военных столкновений на территории Сирии и Ирака, остальные объявлены в розыск.

Сторонники «Исламского государства» могут организовать серию терактов в Норвегии

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