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Видеофакт: 101-летняя спортсменка пробежала стометровку

25.04.2017 - 15:23

Новости Новой Зеландии. Ман Каур пробежала стометровку за одну минуту 14 секунд. Спортсменке 101 год, она стала единственной атлеткой в возрастной категории «100 лет и старше». На финише женщину встречали внуки и правнуки.

«Чудо из Чандигарха»: так назвали Ман Каур местные издания. В многочисленных интервью женщина рассказывала, что бегать стала по совету своего сына. Сейчас ему 79 лет, и он также принимает участие в забегах ветеранов.



Ман Каур заверила: на достигнутом не собирается останавливаться, и будет счастлива, если ее достижения послужат примером для кого-нибудь.

Ман Каур:
Я буду участвовать в новых соревнованиях и не намерена останавливаться!



Всемирные игры ветеранов спорта проходят раз в четыре года. На этих соревнованиях спортсмены разных возрастов соревнуются в различных дисциплинах. «Спорт – для всех», – такой девиз у этого мероприятия.

Несколько лет назад мировую общественность потряс подвиг жительницы Японии. Миэко Нагаока стала первым человеком на Земле в категории от 100 лет и старше, которой удалось проплыть 1,5 километра свободным стилем (здесь подробнее).

Ман Каур

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