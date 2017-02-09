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Видеофакт: чемпионат мира по стрижке овец проходит в Новой Зеландии

09.02.2017 - 13:37

Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии стартовал чемпионат мира по стрижке овец. Поучаствовать в состязании приехали 300 человек более чем из 30 стран мира.

Соревнования проводятся в шести категориях, среди которых традиционная стрижка лезвием, машинная стрижка,  обработка шерсти и, конечно же, скорость.

Почти во всех категориях лидирует сборная Новой Зеландии. По словам организаторов, эти состязания могли бы претендовать на попадание в программу Олимпийских игр, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Видеофакт: чемпионат мира по стрижке овец проходит в Новой Зеландии

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