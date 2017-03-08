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Египтянка стала первой женщиной командиром Airbus A380 арабского происхождения 

08.03.2017 - 00:13

Новости ОАЭ. Египтянка Невин Дарвиш является пока единственной женщиной арабского происхождения, которая стала командиром самолета Airbus A380.  

Фото: emirates.com

Эта модель самолета сегодня является самым большим пассажирским авиалайнером в мире, весит 280 тонн. Масса Boeing 747, второго по величине самолета, не превышает 215 тонн в самой тяжелой модификации.  Airbus A380 может подняться в воздух, даже когда весит 560 тонн. Существует модификация самолета, где на 2 палубах размещено 853 пассажирских кресла. Emirates Airline является владельцем 92 самолетов то модели. У конкурентов их количество не достигает и 20 единиц. Компания с 2010 года имеет статус крупнейшего авиаперевозчика международного сообщения.

Фото: wikipedia.org

Компания Emirates Airline поздравила с 8 марта сотрудницу достаточно необычным способом: фотография капитана Дарвиш и второго пилота Алии аль-Мухайри была опубликована на сайте компании, откуда попала в популярные египетские СМИ и распространилась по новостным изданиям всего мира. Компания отметила, что второй пилот является самой молодой женщиной-пилотом авиакомпании.

Фото: emirates.com

В компании Emirates Airline работают около 13 тысяч женщин, что составляет 44 процента всех сотрудников.
 

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