новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На месте происшествия Лахоре следов взрывчатки обнаружено не было

24.02.2017 - 14:45

Новости Пакистана. Пакистанские власти заявили: взрыв в Лахоре не был терактом. Специалистам не удалось найти следы взрывчатки на месте происшествия.

Имеющиеся данные указывают на то, что речь, скорее всего, идет об утечке газа.

ЧП произошло 23 февраля днем, в одном из торговых центров. Погибли 10 человек, около 25 пострадали. Изначально версии были противоречивы. По одной версии взорвался генератор, по другой причиной взрыва стал заминированный автомобиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия Лахоре следов взрывчатки обнаружено не было

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Взрыв на фабрике в Китае: 21 работник ранен, трое погибли
Взрыв на фабрике в Китае: 21 работник ранен, трое погибли
Авиаудар по траурной церемонии в Йемене: погиб ребенок и 8 взрослых
Авиаудар по траурной церемонии в Йемене: погиб ребенок и 8 взрослых
В Китае из-за взрыва в шахте погибли около 10 человек, еще троих пока не могут найти
В Китае из-за взрыва в шахте погибли около 10 человек, еще троих пока не могут найти
Взрыв на химзаводе в Донецке: фото очевидцев
Взрыв на химзаводе в Донецке: пострадало здание больницы
В Пуховичском районе произошел взрыв в частном доме: сгорел автомобиль
В Пуховичском районе произошел взрыв в частном доме: сгорел автомобиль
Взрыв на ТЭЦ в Пензе: названа вероятная причина ЧП
Взрыв на ТЭЦ в Пензе: названа вероятная причина ЧП
AP Photo/ Andrew Zuis
Samsung объявила причину взрывов Galaxy Note 7
В Китае за 10 секунд снесли 19 многоэтажек
Все новости по теме Взрыв
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru