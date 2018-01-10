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В Пакистане у здания правительства прогремел мощный взрыв: погибли шесть человек, из них четверо – полицейские

10.01.2018 - 11:48

Новости Пакистана. В Пакистане прогремел мощный взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бомба была активирована у правительственного здания в Кветте как раз в тот момент, когда сотрудники правоохранительных органов возвращались с боевого дежурства.

Предположительно, нападение совершил террорист-смертник. В результате атаки погибли шесть человек, из них четверо – полицейские. Еще около 20 раненых доставлены в больницу. Ответственность за произошедшее взяла на себя действующая в Пакистане террористическая группировка.

В Пакистане у здания правительства прогремел мощный взрыв: погибли шесть человек, из них четверо – полицейские

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