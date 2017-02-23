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Взрыв в Лахоре произошел через сутки после начала антитеррористической операции

23.02.2017 - 17:19

Новости Пакистана. Число погибших от взрыва в Пакистане возросло до 8 человек.

Вдвое увеличилось количество пострадавших – ранения получили около 30 местных жителей.

Взрыв прогремел в городе Лахор. Правоохранители расследуют происшествие. Не исключена версия теракта. Стоит отметить, что за день до этого власти Пакиcтана объявили о начале антитеррористической операции, последовавшей за новой волной нападений на мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в Лахоре произошел через сутки после начала антитеррористической операции

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