новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Эта песня везде: перуанка сняла храп мужа и сделала кавер на популярный трек Despacito

20.07.2017 - 16:19

Новости Перу. Жительница Перу четыре года записывала храп своего мужа на камеру, чтобы смонтировать его как музыкальную тему песни Despacito. В этом жительнице Лимы помог ее племянник.

Минутный кавер-ролик посмотрели уже более миллиона раз. А комментаторы отметили, что

нынешним летом трек можно услышать отовсюду.

Источник: скриншот из видео

Песня Despacito Луиса Фонси действительно стала одной из самых популярных песен последнего времени. Она бьет многие рекорды. Например, 19 июля стало известно, что трек стал абсолютным лидером по количеству прослушиваний в интернете.

За время ротации песни ее прослушали более 4,6 миллиарда раз.

Этот результат помог обогнать предыдущего лидера – песню Sorry Джастина Бибера. Также испаноязычная песня возглавляет все чарты радиостанций.

Фото: luisfonsi

На YouTube клип на Despacito посмотрели более 2,6 миллиарда раз. В прошлом месяце появилась информация, что этот ролик быстрее всех набирает просмотры на сервисе. Согласно цифрам, ежедневно у клипа прибавляется около 23 миллионов просмотров. Напомним, что у самого воспроизводимого видео в истории Youtubе – песни «See you again» cейчас 2,9 миллиарда просмотров и 950 тысяч комментариев.

Фото: luisfonsi

СМИ не сообщают, как отреагировал храпящий мужчина на свою неоджиданную популярность, но многим семейным парам храп отравляет жизнь.

«Храпящий человек не всегда может понимать, что он храпит» – здесь подробнее.

Источник: скриншот из видео

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Видеофакт: китайский бегун обогнал реактивный истребитель
Начинающий блогер в Гомеле поджег себя и прыгнул в фонтан‍
В Гомеле юный блогер поджег себя и нырнул в фонтан
В США посетительница галереи во время селфи разбила короны на $200 тыс.
В США посетительница галереи во время селфи разбила короны на $200 тыс: инцидент попал на видео
Великаны населяли Китай около пяти тысяч лет назад – фотофакт
Фотофакт: в Мексике мэр города женился на самке крокодила
Фотофакт: в Мексике мэр города женился на самке крокодила
Фото: Pear
Девятилетний китайский мальчик сорок минут ездил по городу на угнанном автобусе
350 человек на борту: в Австралии экстренно посадили самолет из-за столкновения с птицами
350 человек на борту: в Австралии экстренно посадили самолет из-за столкновения с птицами
Фото: @fightZeleive
Кот из Японии научился крутить спиннер хвостом
Все новости по теме Курьезы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru