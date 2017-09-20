«Приятно видеть такое сочетание»: одиннадцать монахинь создали свою рок-группу в Перу

Новости Перу. Одиннадцать монахинь из Перу организовали рок-группу Siervas.

Коллектив уже начал активно гастролировать и выпустил два альбома. Несмотря на активную творческую жизнь, женщины продолжают жить в монастыре. Тексты песен исполнительниц – о вере и любви.

Некоторые клипы новых рок-звезд набирают около миллиона просмотров в сети. Группа может получить латинский аналог премии «Грэмми».

Источник: скриншот из видео

В комментариях к видео деятельность монахинь поддерживают. «Отличная тема! Я думал, что будет скучно, но было очень приятно видеть такое сочетание! Продолжайте!»

«Отличное качество видео и звука, прекрасная лирика и песни, беглость слов и послания, которое наполняет нас радостью. Приветствия из Мексики. Мне нравится, как они играют и поют».