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В Перу из-за экстренной посадки загорелся пассажирский самолет: 30 человек ранены

29.03.2017 - 10:55

Новости Перу. В Перу во время посадки загорелся пассажирский самолет.

В момент катастрофы на борту находились более 130 человек.

К месту ЧП оперативно прибыли пожарные расчеты. Всех пассажиров удалось эвакуировать, однако без пострадавших не обошлось.

Медицинская помощь потребовалась без малого 30 пассажирам.

Позже выяснилось: совершить экстренную посадку пилота заставила техническая неисправность шасси. Вероятнее всего, это и стало причиной возгорания. В настоящее время аэропорт закрыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу из-за экстренной посадки загорелся пассажирский самолет: 30 человек ранены

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