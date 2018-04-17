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В Перу обнаружены останки людей с дополнительными конечностями

17.04.2018 - 10:26

Новости Перу. На перуанском побережье найдено более 50 захоронений людей с дополнительными конечностями. Приблизительный возраст погребений – 1900 лет.  

Как сообщает National Geographic, захоронения принадлежат культуре Виру. Останки были обнаружены в городе Уанчако.  

Уникальность находки заключается в том, что в 30 захоронениях из 54 находятся не просто полные скелеты, а с дополнительными руками или ногами. Например, был обнаружен скелет взрослого человека с двумя дополнительными левыми ногами.  

Согласно предварительному исследованию, на многих костях сохранились следы травм от острых и тупых предметов. Предполагается, что с дополнительными конечностями хоронили тех, у кого была какая-либо травма. Также было выдвинуто предположение, что дополнительные руки или ноги служили для дальнейшего пути умерших в загробной жизни.  

Отмечается, что будет проведено дополнительное исследование, которое покажет, есть ли связь между похороненными людьми и владельцами дополнительных конечностей.  

Весной 2018 года в Перу археологи обнаружили останки 12 детей.  

Предполагается, что детей принесли в жертву богам дождя (здесь подробности).  

Фото: Gabriel Prieto

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