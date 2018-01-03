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В Перу обрушился подвесной мост: 5 человек погибли, 20 пропали без вести

03.01.2018 - 14:41

Новости Перу. Сразу два крупных ЧП произошло в Перу всего за сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В регионе Куско обрушился подвесной мост через реку. Погибли 5 человек, около 20 пропали без вести. Специалисты считают, что к трагедии привело плохое состояние конструкции.

А недалеко от столицы страны Лимы столкнулись автобус и грузовик. От удара пассажирское транспортное средство вылетело в пропасть. Жертвами трагедии стали почти полсотни человек.

По предварительным данным погибли все, кто находился на борту.

На месте ЧП была развернута спасательная операция. Службы работали в сложнейших условиях. Автобус рухнул со стометровой высоты. К трагедии привело нарушении ПДД, оба водителя превысили скорость.

в Перу обрушился подвесной мост: 5 человек погибли, 20 пропали без вести

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