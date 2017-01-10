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Чтобы справиться со смогом польские власти сделали общественный транспорт бесплатным

10.01.2017 - 20:53

Новости Польши. В Польше сильные морозы привели к образованию в городах страны высококонцентрированного смога:

в Силезии норма превышена в 7 раз, в Кракове, Варшаве и других крупных городах – втрое.

Проблема в том, что из-за Арктического циклона установилось полное безветрие. Вместе с отсутствием осадков это приводит к образованию газовых шапок над городами, в основном из автомобильных выхлопов и заводских дымов.

Использование угля для отопления домов также вносит свою лепту в остроту экологического кризиса.

Есть, однако, надежда на Норвежский циклон, который должен пожаловать в Польшу уже 11 января: сильные ветры и снегопады позволят снизить напряженность проблем. Пока власти страны используют единственный доступный им метод борьбы с бедствием: водителей призывают оставлять личные автомобили дома, а гражданам разрешают пользоваться общественным транспортом бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы справиться со смогом польские власти сделали общественный транспорт бесплатным

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