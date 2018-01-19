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Почти 50 тысяч жителей Польши остались без света из-за урагана

19.01.2018 - 15:06

Новости мира. Западную Европу накрыл мощный ураган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии и Нидерландах порывы ветра превышала 120 километров в час. В такую погоду передвигаться не то что сложно, а даже опасно. В результате непогоды погибли уже около 10 человек. В том числе двое пожарных.

Сложная ситуация и в Польше. Из-за снега и ветра без электричества остаются около 50-ти тысяч человек по всей стране. По прогнозам синоптиков, сильный снег будет идти еще несколько дней.

Ураган, срывавший крыши в Европе, надвигается на Беларусь (подробности).

Почти 50 тысяч жителей Польши остались без света из-за урагана

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