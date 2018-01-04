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Поляк вышел на крыло самолета через аварийный выход: инцидент попал на видео

04.01.2018 - 10:23

Новости Польши. Нетерпеливый гражданин Польши был задержан в аэропорту испанской Малаги. Мужчине надоело ждать высадки из самолета, и он решил выбраться наружу самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажир открыл запасной выход и вместе с вещами переместился на крыло воздушного судна, откуда его и сняли охранники. По словам некоторых очевидцев, поляк страдает от астмы и на такие меры он решил пойти после того, как начал задыхаться в душном помещении. Однако истинные мотивы предстоит выяснить местным стражам порядка.

Поляк вышел на крыло самолета через аварийный выход: инцидент попал на видео

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