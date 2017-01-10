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Рекордные минус 42 и сильный смог: сразу две беды обрушились на Польшу

10.01.2017 - 16:05

Новости Польши. В Европе установилась аномально холодная погода. В Польше в некоторых регионах зафиксированы рекордные минус 42. Такого мороза страна не видела лет 80. От переохлаждения погибли по меньшей мере 10 человек.

В добавок к холодам в Польшу пришла еще одна беда, точнее окутала – сильный смог (подробности здесь).

Пытаясь согреться, люди массово топят печки углем. А это, как оказалось, удар по экологии. В связи с сильным превышением нормы загрязнения воздуха в стране объявлена тревога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша

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