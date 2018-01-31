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Штраф от 300 до 30 тысяч долларов или тюремное заключение: в Польше запретят торговать по воскресеньям

31.01.2018 - 10:51

Новости Польши. В Польше запретят торговлю по воскресеньям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушителям грозит штраф от 300 до 30 тысяч долларов. Или даже тюремное заключение. Закон будет введен в действие в течение двух лет.

Так с марта 2018 года магазины будут работать лишь в первое и последнее воскресенье месяца. В 2019 году только в последнее воскресенье, а затем будет введен полный запрет. Правда стоит отметить, что закон все же содержит ряд исключений. В частности, торговать по воскресеньям позволят интернет-магазинам и торговым точкам на автозаправочных станциях.

Штраф от 300 до 30 тысяч долларов или тюремное заключение: в Польше запретят торговать по воскресеньям

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