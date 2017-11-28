﻿ Стрельба в офисе Thomson Reuters в Гдыне: стрелявший белорус рассказал об инциденте | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Стрельба в офисе Thomson Reuters в Гдыне: стрелявший белорус рассказал об инциденте

28.11.2017 - 11:07

Новости Польши. Уроженец Гродно Степан Свидерский рассказал свою версию произошедшего в офисе Thomson Reuters в Гдыне.

Слова белоруса цитирует спортивно-стрелковый клуб Ardea в соцсетях. По словам Степана, он занимается спортивной стрельбой уже несколько лет, что дает ему право на ношение с собой оружия. «Я должен подчеркнуть, что я всегда носил оружие (как в офисе, так и снаружи) в соответствии с законодательством».

На работу мужчина пришел после тренировки. Длинноствольные единицы были помещены в футляр, а короткоствольные – в кобуру, прилегающую к телу.

Степан собирался пойти в магазин недалеко от работы, когда увидел, что оружие взял в руки другой человек. Белорус попросил его вернуть оружие на место, но безрезультатно.

«Я хотел бы подчеркнуть, что закон налагает на меня обязанность охранять оружие и его возможную потерю, потому что в соответствии с уголовным кодексом это представляет собой преступление».

Фото: Google Maps / Materialy prasowe

Выстрел, который произвел Степан, пришлось сделать из-за того, что нужно было восстановить контроль над оружием, а человек, у которого оно было в руках, находился у лестницы.

«Я твердо заявляю, что я не собирался причинять кому-либо вреда. Выстрелы были произведены таким образом, что никто не был поражен».

По словам Степана, он всегда с осторожностью относился к оружию и не стал бы стрелять без необходимости.

Белорус первый попросил вызвать полицию, потому что сам не имел такой возможности. «Одной из причин, по которой я решил стрелять, было привлечение внимания других людей к тому, что на самом деле произошло. Благодаря этому полиция приехала на место».

По словам мужчины, все действия, совершенные им, были направлены на защиту оружия и действия были произведены согласно закону.

Напомним, 14 ноября в офисе Thomson Reuters произошла стрельба. Были произведены два выстрела белорусом Степаном Свидерским. Никто не пострадал. Мужчина был задержан, но его позже отпустили.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В лондонском метро между пассажирами подземки завязался конфликт, который перерос в вооруженное противостояние
В лондонском метро между пассажирами завязался конфликт, который перерос в вооруженное противостояние
Во Франции полицейский расстрелял семью невесты и покончил с собой
Во Франции полицейский расстрелял семью невесты и покончил с собой
В Москве задержали четверых подозреваемых в стрельбе на территории комплекса «Москва-Сити»
В Москве задержали четверых подозреваемых в стрельбе на территории комплекса «Москва-Сити»
Стрельба в одном из ресторанов Москвы: ранения получили как минимум шестеро человек
Стрельба в одном из ресторанов Москвы: ранения получили как минимум шестеро человек
Стрельба в Thomson Reuters в Гдыне: что известно о подозреваемом белорусе
Стрельба в Thomson Reuters в Гдыне: что известно о подозреваемом белорусе
Фото: Google Maps / Materialy prasowe
Мать белоруса, задержанного за стрельбу в офисе Reuters в Польше, прокомментировала случившееся
Fot: Radio Gdańsk/Marcin Lange
30-летний белорус стрелял в офисе Reuters в Польше?
В Ницце неизвестный обстрелял дробью прохожих
В Ницце неизвестный обстрелял дробью прохожих
Все новости по теме Стрельба
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru