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Суд ЕС: действия Польши по вырубке Беловежской Пущи признаны незаконными

17.04.2018 - 15:51

Новости Польши. 17 апреля суд ЕС постановил, что вырубка Польшей леса в Беловежской Пуще противоречит законодательству Евросоюза.  

По сведениям БЕЛТА, на польской территории проводилась вырубка леса в целях борьбы с жуками-короедами, которые уничтожают деревья. Сообщается, что вырубке подверглись угрожающие общественной безопасности, ослабленные или мёртвые деревья.  

В феврале представители Польши заявили, что вырубка Беловежской Пущи прекращена.  

В прошлом году суд ЕС в предварительном порядке запретил Польше вырубать лес после иска Европейской комиссии. По решению суда, подобные мероприятия могут привести к исчезновению части объекта.  

Беловежская Пуща располагается на территории Польши и Беларуси. На этих землях созданы национальные парки. Заповедник является объектом Списка всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Зимой 2018 года сообщалось, что под угрозой штрафа Польша остановила вырубку Беловежской Пущи. 

Правительство страны собиралось вырубить более миллиона деревьев – здесь подробнее.  

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