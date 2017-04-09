Увеличилось число жертв обрушения в жилого дома в Польше

Новости Беларуси. Обрушение дома в Польше: число жертв увеличилось до шести. Трагедия произошла 8 апреля в небольшом городке недалеко от Вроцлава.

Четверых пострадавших извлекли из-под обломков живыми.

Они госпитализированы. С момента трагедии постоянно менялось количество людей, которые могли находиться в доме на момент взрыва. Там были зарегистрированы 17 человек.

Не исключено, что к трагедии привел взрыв газа.

Дом, в котором произошло ЧП, получил сильные повреждения.

Обломки камней повредили несколько припаркованных рядом автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.