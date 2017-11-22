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В Польше из-за дефицита куриные яйца подорожали на 25%

22.11.2017 - 10:12

Новости Польши. Польша столкнулась с дефицитом куриных яиц. Цена за один десяток выросла на 25 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за токсичного вещества, используемого для травли клещей и блох, в Бельгии и Нидерландах закрылись около 200 куриных ферм

Причина роста стоимости в Евросоюзе, в том числе и в Польше, связана со скандалом, который разразился в августе 2017 года. Как выяснилось, продукция была заражена опасным пестицидом фипронилом. Данным препаратом фермеры обрабатывали птицефабрики от паразитов. Следы опасного для человека вещества были найдены в 17 странах Европы.

Яйца с фипронилом обнаружены во Франции и Великобритании

В Польше из-за дефицита куриные яйца подорожали на 25%

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