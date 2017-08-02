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В Польше женщина, собирая грибы, случайно убила себя

02.08.2017 - 18:42

Новости Польши. 64-летняя жительница Польши умерла от ранения ножом для среза грибов.

По сообщениям СМИ, местная жительница в одиночку пошла в лес, чтобы насобирать грибов. Своим родственникам она сказала, что уходит ненадолго. Менее, чем через час, женщина позвонила в службу спасения, где рассказала, где она находится и что произошло.

Оказалось, что женщина случайно ударила себя ножом в шею.

Когда спасатели приехали на место трагедии, оказалось, что женщина мертва. По словам полиции, смерть была быстрой из-за того, что порез задел артерию на шее.

Прокуратура выясняет обстоятельства и детали инцидента.

В Минской области несколько дней искали 84-летнюю пенсионерку. Она отправилась за грибами без мобильного телефона – здесь подробнее.

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