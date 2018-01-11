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В Варшаве экстренно сел самолет без шасси: фотофакт

11.01.2018 - 10:37

Новости Польши. Самолет польских авиалиний совершил аварийную посадку в аэропорту Варшавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При приближении к взлетно-посадочной полосе пилот обнаружил, что передняя стойка шасси не вышла.

О возникшей проблеме он сообщил диспетчерам. В результате воздушное судно, на борту которого находились около 80 человек, село на брюхо, повредив переднюю часть фюзеляжа.

По предварительным данным, никто не пострадал. В связи с инцидентом аэропорт был временно закрыт. На данный момент его работа возобновлена.

В Варшаве экстренно сел самолет без шасси: фотофакт
В Варшаве экстренно сел самолет без шасси
Фото. В Варшаве экстренно сел самолет без шасси
В Варшаве экстренно сел самолет без шасси
Фото. В Варшаве экстренно сел самолет без шасси
В Варшаве экстренно сел самолет без шасси
Фото. В Варшаве экстренно сел самолет без шасси

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