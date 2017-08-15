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Двухсотлетний дуб на Мадейре убил 12 человек, около 40 пострадали

15.08.2017 - 22:07

‍Новости Португалии. Трагедия произошла во время религиозного праздника, который отмечали в Мадейре, автономном регионе Португалии. Двухсотлетний дуб рухнул на киоск, в котором продавали свечи.

По последним данным, 12 человек погибли, около сорока получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших – много женщин и детей.

Состояние семерых человек врачи оценивают как критическое.

Как сообщает португальская пресса, местные жители давно опасались того, что дерево может упасть в любой момент. Однако власти на сообщения никак не отреагировали.

Напомним, в начале августа в Вилейском районе из-за непогоды погиб ребенок. Когда начался ураган, семья села в микроавтобус. На автомобиль, в котором находились люди, упало дерево. 

Photograph: Homem de Gouveia/EPA
CATARINA NUNES/DIARIO DE NOTICIAS DA MADEIRA VIA AP
Фото. CATARINA NUNES/DIARIO DE NOTICIAS DA MADEIRA VIA AP

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