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Футболист года по версии УЕФА Криштиану Роналду хочет повышения зарплаты в два раза?

25.08.2017 - 12:50

Новости Португалии. По информации СМИ, футболист Криштиану Роналду просит руководство «Реала» поднять ему зарплату.

Нападающий мадридского клуба хочет получать более 40 миллионов евро в год. Сейчас 32-летний Роналду зарабатывает в два раза меньше – 21 миллион евро в год.

Фото: instagram.com/cristiano

Недавно футболист стал отцом двойняшек.

Фото новорожденных близнецов Криштиану Роналду попало в Instagram-тренды (смотрите здесь).

Спортсмен намерен стать самым высокооплачиваемым футболистом мире. В нынешнее время зарплаты около 40 миллионов получают Месси в «Барселоне» и Неймар в «ПСЖ».

Неймар выкупил свой контракт у футбольного клуба «Барселона» за рекордные 222 миллиона евро.

Фото: instagram.com/cristiano

В спортивном сезоне 2016-17 Роналду вместе с «Реалом» выиграл Лигу чемпионов и испанский чемпионат. В текущем сезоне «Реал» выиграл Суперкубок Испании и Европы.

В августе 2017 года Роналду был признан лучшим футболистом года по версии УЕФА. В своем Instagram спортсмен написал: «Благодарю своих товарищей по команде, тренеров и сотрудников, которые помогли мне снова выиграть этот трофей. Я посвящаю это своей семье, друзьям и поклонникам. Это тоже ваше!».

В 2016 году португальский футболист стал четырехкратным обладателем «Золотого мяча» – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/cristiano

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