Футболист Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз

Новости Португалии. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз.
Его девушка Джорджина Родригес родила спортсмену дочь. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram. Малышку назвали Алана Мартина.
Криштиану Роналду, футболист:
Алана Мартина только что родилась! И мама, и девочка чувствуют себя прекрасно! Мы все очень счастливы!
Фото: instagram.com/cristiano
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32-летний спортсмен воспитывает троих детей от суррогатных матерей – 7-летнего Криштиану-младшего и двойняшек Еву и Матео, которым нет и шести месяцев.
Фото: instagram.com/cristiano
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