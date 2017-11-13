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Футболист Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз

13.11.2017 - 10:43

Новости Португалии. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз.

Его девушка Джорджина Родригес родила спортсмену дочь. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram. Малышку назвали Алана Мартина.

Криштиану Роналду, футболист:
Алана Мартина только что родилась! И мама, и девочка чувствуют себя прекрасно! Мы все очень счастливы!

Фото: instagram.com/cristiano

Роналду стал лучшим футболистом в 2017 году по версии ФИФА

32-летний спортсмен воспитывает троих детей от суррогатных матерей – 7-летнего Криштиану-младшего и двойняшек Еву и Матео, которым нет и шести месяцев.

Фото: instagram.com/cristiano

Фото новорожденных близнецов Криштиану Роналду попало в Instagram-тренды

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Фото: instagram.com/cristiano

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