Футболист Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз

Новости Португалии. Нападающий сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз.

Его девушка Джорджина Родригес родила спортсмену дочь. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram. Малышку назвали Алана Мартина.

Криштиану Роналду, футболист:

Алана Мартина только что родилась! И мама, и девочка чувствуют себя прекрасно! Мы все очень счастливы!

Фото: instagram.com/cristiano

Роналду стал лучшим футболистом в 2017 году по версии ФИФА

32-летний спортсмен воспитывает троих детей от суррогатных матерей – 7-летнего Криштиану-младшего и двойняшек Еву и Матео, которым нет и шести месяцев.

Фото: instagram.com/cristiano

Фото новорожденных близнецов Криштиану Роналду попало в Instagram-тренды

«Моему сыну не нужна мать, у него есть я»: откровения суперзвезды футбола Роналду