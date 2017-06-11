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Криштиану Роланду стал многодетным отцом?

11.06.2017 - 11:38

Новости Португалии. Португальский футболист, нападающий мадридского «Реала» стал отцом близнецов. Об этом сообщают португальские СМИ. Однако сам Роналду или его представители пока никак не прокомментировали эту информацию.

Фото: cristiano

По словам источников, 8 июня суррогатная мать родила известному футболисту мальчика и девочку, которых назвали Матео и Ева.

Роналду со страшим сыном. Фото: cristiano

32-летний спортсмен, который в декабре 2016 года стал обладателем четвертого по счету «Золотого мяча», уже воспитывает шестилетнего сына Криштиану Роналду-младшего. Кто мать ребенка – неизвестно. Сам футболист никогда не комментировал эту информацию.

Роналду с сыном и своей девушкой Джорджиной Родригес. Фото: cristiano

В документальном фильме «Роналду» спортсмен отмечает, что никогда не объявит публике имя матери своего ребенка – здесь подробнее.

На этой неделе двойня родилась и в семье актера Джорджа Клуни и его супруги Амаль. Для 56-летнего актера новорожденные стали первыми детьми. 

Фото: cristiano

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