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Победителю «Евровидение-2017» пересадили сердце: что известно об артисте

10.12.2017 - 14:49

Новости Португалии. Победитель музыкального конкурса «Евровидение-2017» Сальвадор Собрал перенес сложнейшую операцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодому человеку пересадили сердце.

Врачи клиники в Лиссабоне рассказали, что пациент чувствует себя хорошо. Восстановление займет много времени, однако теперь у артиста появился шанс полностью выздороветь.

У 27-летнего музыканта – врожденный порок сердца. Из-за этого он не мог участвовать во всех репетициях «Евровидения». Организаторы конкурса разрешили Собралу приехать в Киев только к генеральному прогону. В итоге талантливый артист занял 1 место с песней о сердце, которое «сможет любить за двоих».

Победителю «Евровидение-2017» пересадили сердце: что известно об артисте

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