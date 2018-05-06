﻿ 6 мая в Лиссабоне на церемонии открытия «Евровидения-2018» участники пройдут по синей дорожке | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

6 мая в Лиссабоне на церемонии открытия «Евровидения-2018» участники пройдут по синей дорожке

06.05.2018 - 11:48

Новости Португалии. В Лиссабоне на церемонии открытия международного песенного конкурса «Евровидение-2018» красная ковровая дорожка будет заменена синей.  

Такое решение было принято, чтобы соответствовать теме (океан) и слогану этого года «Все на борт!».  

Фото: instagram.com/eurovision  

43 участника конкурса пройдут по ковровой дорожке в 19:00 (по мск). Торжественное мероприятие состоится на побережье возле Музея МААТ (Музей искусств, архитектуры и технологий), который был открыт 4 октября 2016 года.

Само «Евровидение-2018» пройдёт на арене Altice в Парке Наций. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, а финал назначен на 12 мая.

Представитель Беларуси Alekseev будет бороться за выход в финал 8 мая, он выступит восьмым. Поклонники певца надеются, что такое совпадение принесёт музыканту удачу.  

На данный момент в числе фаворитов конкурса представители Израиля, Норвегии, Чехии и Эстонии.  

Читайте также:  

«Пусть ваши мечты сбываются чаще. Моя – уже сбылась». Кто такой MELOVIN – представитель Украины на «Евровидении-2018»  

Букмекеры обновили рейтинги фаворитов «Евровидения»: Рыбак взлетел на 2 место, Alekseev оказался на 20  

Второй шанс. Почему Александр Рыбак вернулся на сцену «Евровидения» и о чем он поёт в конкурсной песне  

«Эмоциональное выступление». Чем удивит зрителей Юлия Самойлова – представительница России на конкурсе «Евровидение-2018»  

Фото: instagram.com/eurovision

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/melovin_official
«Пусть ваши мечты сбываются чаще. Моя – уже сбылась». Кто такой MELOVIN – представитель Украины на «Евровидении-2018»
Фото: instagram.com/alekseev_officiel
Букмекеры обновили рейтинги фаворитов «Евровидения»: Рыбак взлетел на 2 место, Alekseev оказался на 20
Фото: instagram.com/rybakofficial
Второй шанс. Почему Александр Рыбак вернулся на сцену «Евровидения» и о чем он поёт в конкурсной песне
Фото: vk.com/rybakofficial
«Украина, Беларусь и Норвегия в гармоничном сочетании». Рыбак сыграл кавер на конкурсную песню Alekseev
Alekseev о номере для «Евровидения»: «Настроен сделать всё для того, чтобы занять самое высокое место»
Alekseev о приёмной семье в Испании: «Мы не общались 16 лет. Я звонил по Skype и они не могли сдерживать слёз»
Фото: instagram.com/alekseev_officiel
Представитель Беларуси на «Евровидении-2018» Alekseev выступит в первом полуфинале восьмым
Фото: instagram.com/rybakofficial
Александр Рыбак во второй раз представит Норвегию на «Евровидении»
Все новости по теме Евровидение 2018
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru