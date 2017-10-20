Во время лесного пожара в Португалии на видео сняли огненный смерч

Новости Португалии. Во время лесного пожара в Португалии было снято редкое явление – огненный смерч.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале Storyful News можно увидеть, как пламя объединяется с торнадо.

Видео сняли местные пожарные.

Напомним, что в Португалии бушуют сильнейшие за последние 90 лет лесные пожары. Огонь охватил полстраны. Объявлен максимальный уровень опасности.

Основными причинами называют поджоги, сильную жару и ветер.